Ноябрьские нефтяники поздравили семью потомственных оленеводов с золотой свадьбой

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" поздравил семью тундровиков Пяк с 50-летием совместной жизни. Представители предприятия привезли юбилярам в подарок портативную электроподстанцию и пожелали долгой счастливой семейной жизни. Как сообщили Накануне.RU в компании, нефтяники на постоянной основе оказывают поддержку семьям коренных малочисленных народов Севера, ведущим традиционный образ жизни.

"Были рады присутствовать на таком значимом для семьи Енкси и Зои Пяк торжественном мероприятии. Своим многолетним союзом они воплощают идеалы семейной жизни. Они – оленеводы в пятом поколении, хранители уникальной культуры. Политика нашей компании по отношению к коренным народам Севера, проживающим в регионах деятельности предприятия, заключается в органичном сочетании уважения к их национальной самобытности и вовлечением в современную социальную жизнь", – отметил технический директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Иван Петров.

Енкси и Зоя Пяк – победители всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Хранители традиций". В день золотой свадьбы чету поздравили по телефону президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, также с добрыми пожеланиями к ним обратились космонавты – участники 21-й экспедиции на МКС Олег Новицкий и Марина Василевская. На торжество вместе с десятками других гостей прибыл и глава округа Дмитрий Артюхов.