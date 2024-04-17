Тюменская стримерша Жади не признает вину в истязании детей

В Исетском районном суде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении тюменской стримерши Жади (настоящее имя Алиса Гулиева), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

33-летнюю мать обвиняют в совершении четырех преступлений в отношении своих детей. В ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением, истязанием, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем психическое расстройство малолетнего (ст. 156, п. "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156, п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Свою вину женщина не признает.

Представитель центра, где находятся дети, заявил, что их состояние улучшилось и стабилизировалось. Дети поступили в центр в ужасном состоянии. Сейчас у них все хорошо, они прошли лечение и реабилитацию. Старший обучается в школе.



Следующее судебное заседание состоится 24 апреля 2024 года.