17 Апреля 2024
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Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Тюменская стримерша Жади не признает вину в истязании детей

В Исетском районном суде стартовало рассмотрение уголовного дела в отношении тюменской стримерши Жади (настоящее имя Алиса Гулиева), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

33-летнюю мать обвиняют в совершении четырех преступлений в отношении своих детей. В ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей, соединенном с жестоким обращением, истязанием, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшем психическое расстройство малолетнего (ст. 156, п. "г" ч. 2 ст. 117, ст. 156, п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Свою вину женщина не признает.

Представитель центра, где находятся дети, заявил, что их состояние улучшилось и стабилизировалось. Дети поступили в центр в ужасном состоянии. Сейчас у них все хорошо, они прошли лечение и реабилитацию. Старший обучается в школе.

Следующее судебное заседание состоится 24 апреля 2024 года.

Теги: Жади, стримеры, СКР, истязание, ребенок


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