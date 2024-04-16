В Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек

В Тюменской области из села Казанское эвакуировались 112 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России.

Уровень воды в реке Ишим в пределах Казанского района достиг опасной отметки, объявлена эвакуация населения из деревень Новогеоргиевка, Паленка, Ельцово, Баландина, Малые Ярки, Боровлянка, сел Афонькино, Ильинка, Большие Ярки, Казанское и поселка Новоселезнево.

На месте работают 96 специалистов и 33 единицы техники, в готовности - три плавсредства.

Напомним, сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор выступил со срочным обращением к жителям Казанского и Ишимского районов, а также города Ишима, в котором заявил о том, что уровень воды в Ишиме будет выше, чем прогнозировалось в начале апреля.

Он сообщил, что в начале апреля был получен прогноз по уровню воды в реке Ишим во время паводка. Гидрологи пообещали превышение исторического максимума. Вчера пришел уточненный прогноз Росгидромета: в нем сообщается, что уровень воды будет существенно выше. При таком сценарии увеличивается количество подтопляемых населенных пунктов.