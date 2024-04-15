В Югре окружной депутат нашел в мэрии Мегиона конфликт интересов

Депутат думы Югры Халид Таги-Заде счел, что в Мегионе есть конфликт интересов.

Политик обратился к прокурору автономии Евгению Ботвинкину. В тексте документа Таги-Заде приводит информацию о том, что вице-мэром Мегиона, курирующим ЖКХ, является Евгений Кирпиков, а советником гендиректора МУП "Тепловодоканал" – Вера Кирпикова. Депутат просит прокурора проверить предприятие из-за возможного конфликта интересов.

"По определению, конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных обязанностей. Из окружной прокуратуры сообщили, что мое заявление приняли в работу. Посмотрим", - написал Таги-Заде на своей странице "ВКонтакте".