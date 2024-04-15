15 Апреля 2024
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Общество Ивановская область
Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Депутаты Ивановской областной Думы помогли обустроиться детям из Белгорода

В пятницу на прошлой неделе по приглашению губернатора Станислава Воскресенского в Ивановскую область приехали дети из Белгорода. Ребят разместили в одном из оздоровительных лагерей региона. В понедельник, 15 апреля, депутаты Ивановской областной Думы ознакомились с условиями их пребывания, выразили намерение помочь с организацией экскурсионных и познавательных мероприятий, а также обеспечили ребят необходимой теплой одежной и обувью.

Как рассказала председатель Ивановской областной Думы Марина Дмитриева, ситуация в Белгородской области остается сложной, поэтому было принято решение вывести детей в безопасные места. Совместно с Анатолием Буровым и Анжеликой Гатаулиной спикер парламента убедилась, что дети обеспечены всем необходимым, для них организован учебный процесс и внеурочные занятия, в том числе плавание в бассейне.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

«Настроение у ребят хорошее, в детском лагере им нравится. Нам очень важно сделать так, чтобы дети не чувствовали, что они далеко от дома, и чтобы здесь им было комфортно и интересно», – отметила Марина Дмитриева.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Некоторые дети приехали с минимумом вещей, а теплая погода в ивановском регионе еще не установилась, поэтому депутаты приобрели для ребят теплые вещи, резиновые сапоги и куртки.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

Парламентарии обещали познакомить ребят с Ивановской областью, организовать посещение музеев и различных мероприятий, чтобы они могли побольше узнать о регионе. Также депутаты обещали помочь ребятам с книгами для чтения, принадлежностями для рисования.

(2024)|Фото: пресс-служба Ивановской областной Думы

К организации досуга могут подключиться члены Молодежной палаты. Также к этой работе подключились активисты «Молодой Гвардии». Многие из них являются волонтерами-участниками гуманитарных миссий в зону СВО, имеют опыт медико-педагогической работы.

Теги: дети из белгородской области, марина дмитриева, экскурсии, марина дмитриева, парламентарии


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