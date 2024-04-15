Около села Ильинка в ближайшие сутки ожидается подъем воды в реке Ишим до опасного уровня

Около села Ильинка в ближайшие сутки ожидается подъем воды в реке Ишим до опасного уровня, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области со ссылкой на ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Рост уровня воды в реке Ишим до достижения неблагоприятного явления (750 сантиметров) наблюдается с 14 апреля. В ближайшие сутки ожидается достижение опасного явления - 800 сантиметров и дальнейший подъем уровня воды с затоплением пойменных территорий.

Обстановка на реках юга Тюменской области: Карасуль, Тобол, Исеть отмечается очищение русла ото льда. На Иртыше от Тобольска до Демьянского продолжается рост уровня воды интенсивностью 12-31 см за сутки и развитие весенних ледовых явлений. На Туре у Тюмени и Пышме у села Богандинское отмечается ледоход.

Напомним, режим ЧС введен в Тюменской области заблаговременно, с 8 апреля. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС — более 12 000 человек, готовы свыше 2 600 единиц техники.

Согласно предварительному анализу от Росгидромета, предполагается, что высшие уровни воды в Тоболе и Ишиме будут находиться на пике паводка к 20 апреля.

Плановая эвакуация сегодня объявлена в населенных пунктах Упоровского района: Упорово, Коркино, Бызово, Николаевка, Черная, Чащина, Губина и Старая Шадрина.