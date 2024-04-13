Игорь Бабушкин провёл заседание рабочей группы комиссии Госсовета по разработке программы «Великий Волжский путь»

В режиме видеоконференции участники заседания обсудили перечень мероприятий, обеспеченных финансированием, которые планируют включить в федеральные проекты «Развитие инфраструктуры опорной сети внутренних водных путей» и «Развитие инфраструктуры опорной сети морских портов» нового нацпроекта «Транспорт». Основным докладчиком по этой теме стал заместитель министра транспорта Российской Федерации Александр Пошивай.

Как сообщил Игорь Бабушкин, рабочая группа в рамках поручения комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Транспорт» осуществила сбор предложений от регионов, расположенных на Волге. В основном они затрагивают вопросы ликвидации «узких мест» на внутренних водных путях, перспективы приобретения судов, обустройства причалов и содержания водных путей за счет федерального бюджета.

Глава региона отметил, что Астраханская область внесла предложения по реконструкции Волго-Каспийского морского судоходного канала, предоставлению мер господдержки в приобретении перегрузочного оборудования, а также развитию портовой особой экономической зоны.

Все поступившие предложения направлены в Министерство транспорта Российской Федерации через аппарат комиссии Государственного совета по направлению «Транспорт».