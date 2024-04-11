В Ирбите 11-летний мальчик скончался от падения бетонного блока

В Ирбите 11-летний мальчик погиб во время игры с друзьями на заброшенной стройплощадке. О трагедии сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

По данным следователей, сегодня школьник вместе с еще несколькими детьми бегал по бетонным блокам, сваленным в кучу. Ребенок упал, после чего, по имеющимся сведениям, его придавило одним из блоков. Мальчик получил несовместимые с жизнью травмы и скончался.

В СКР организовали проверку, возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). О деталях трагедии рассказал начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых.

"Трагедия произошла на месте так называемого "недостроя" — объекта, который ранее не был завершен строительством, а недавно его решено было разобрать. Стройматериалы, возникшие после разбора, были оставлены в одном месте с намерением в дальнейшем распорядиться ими по назначению. Местная детвора в поисках острых ощущений облюбовала эту, как оказалось, "экстремальную горку". На место ЧП выезжали сотрудники территориального отдела полиции, в том числе сотрудники уголовного розыска и представители подразделения по делам несовершеннолетних", — добавил полковник Горелых.