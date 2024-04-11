В Кабардино-Балкарии идет контртеррористическая операция

В Кабардино-Балкарии введен режим контртеррористической операции (КТО). Речь идет о части территории Нальчика и Черекского района.

Территория КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна", "Сосруко", приводит портал правительства республики заявление оперштаба региона.

РИА Новости уточняет, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика блокированы бандиты, открывшие огонь по силовикам на предложение сдаться.

"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности", - приводит издание сообщение Национального антитеррористического комитета.