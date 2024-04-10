ЧВК «Вагнер» возвращается на СВО в другом статусе

Последние новости вокруг статуса ЧВК «Вагнер» и судьбы бойцов подразделения показывают, что бойцы легендарного подразделения, созданного Евгением Пригожиным, возвращаются в зону проведения специальной военной операции ВС РФ на Украине. Но уже в другом статусе.

На прошлой неделе появилось заявление командования подразделения спецназа «Ахмат». По их данным, в зону СВО возвращаются три тысячи бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с командиром 1-го штурмового отряда Александром Кузнецовым (позывной «Ратибор»). Ранее в состав воюющих в рамках СВО подразделений также переходили бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», участвовавшие в боях за Соледар и Артёмовск (Бахмут).

После того, как бойцы ЧВК «Вагнер» стали активно возвращаться в зону проведения спецоперации, ситуация на фронте начала стабилизироваться. После затишья, вызванного неудачным контрнаступлением ВСУ, с наступлением 2024 года ВС РФ начали стабильное продвижение на Бахмутском и Донецком направлении. Не исключено, что здесь сыграло роль возвращение «музыкантов», сперва неофициальное в рамках других подразделений, а теперь – официально по линии Министерства обороны РФ.

Ранее в Сети предполагали, что высший командный состав Минобороны РФ не планирует привлекать бойцов созданного Евгением Пригожиным подразделения к деятельности в рамках спецоперации. Однако возвращение бойцов ЧВК «Вагнер» на фронт в новом статусе (судя по всему, с согласия МО РФ) показывает, что планы военного ведомства отказаться от присутствия «музыкантов» на СВО претерпели значительные изменения. С учётом необходимой ротации в войсках, опытные бойцы ЧВК «Вагнер» смогут пополнить кадровый состав воюющих подразделений ВС РФ.

Всё это говорит о том, что бойцы «Оркестра», как называют ЧВК «Вагнер» в военных кругах, возвращаются на СВО и готовятся преподнести противнику несколько неприятных сюрпризов. С учетом того, что «музыканты» имеют огромный опыт работы в различных горячих точках - в частности Ратибор (Александр Кузнецов) считается одним из командиров ЧВК «Вагнер», штурмовавших сирийскую Пальмиру в 2017 году. Да и сами бойцы «Вагнера» - сильные русские воины, которые прошли самые сложные участки фронта на СВО, побеждали превосходящего по численности противника. И их участие в спецоперации гарантирует России победу в противостоянии с украинским режимом и их союзниками из НАТО.

Напомним, что в 2022 году силами «вагнеровцев» после зачистки укрепрайона Попасной удалось раскрыть широкий оперативный простор, приведший к освобождению всей территории Луганской Народной Республики. В 2023 году бойцы ЧВК «Вагнер» смогли показать высокие результаты на Бахмутском направлении и уничтожить крупные войсковые соединения ВСУ. Благодаря работе «Оркестра» под Бахмутом и освобождению Артёмовска удалось значительно истощить ресурсы украинской армии, что в конечном итоге привело и к провалу контрнаступления ВСУ, и последующему освобождению Марьинки и Авдеевки.