Участники Движения Первых из Тюменской области представляют регион на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе"

Участники Движения Первых из Тюменской области представляют регион на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В составе тюменской делегации их трое: Анастасия Орлова из Тюмени, Евгений Булашов из Ишима, Елизавета Леонтьева из Тобольска. В составе тюменской делегации их трое: Анастасия Орлова из Тюмени, Евгений Булашов из Ишима, Елизавета Леонтьева из Тобольска.

На интерактивном кубе, расположенном на одной из площадок ВФМ-2024, также разместили фотографии тюменских активистов Движения Первых, отличившихся достижениями: Мария Малькина на основе 3Д-печатных и электронных компонентов создала бюджетного и компактного робота для подводных исследований, который может собирать биологические пробы, выполнять картографию дна и определять другие параметры акватории; Лев Павлов создал доступный прототип экзоскелета для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Феликс Напольский — автор бионического протеза, благодаря которому пациент может "чувствовать руку"; Румиль Бабушев спас восьмилетнего товарища из ледяной воды. Имя мальчика занесли в почетную книгу "Горячее сердце-2019" и вручили ему нагрудный знак "Горячие сердца".

Всемирный фестиваль молодежи – самое масштабное молодежное событие в мире. Он объединит неравнодушных людей со всей планеты. По указу президента России Владимира Путина фестиваль проходит с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус".