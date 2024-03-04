04 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге приступили к рассмотрению дела уфимских марксистов

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга стартовало рассмотрение дела о "кружке марксистов" из Уфы. Группу людей обвиняют в ст. 278 УК РФ (подготовка к насильственному захвату или удержанию власти), ст. 205.4 УК РФ (создание террористического сообщества) и ст. 226 УК РФ (приготовление к хищению оружия).

Как передает ЕАН, на скамье подсудимых находится пять фигурантов, среди которых Ринат Буркеев*, Павел Матисов*, Юрий Ефимов*, Алексей Дмитриев*, а также башкирский депутат-коммунист Дмитрий Чувилин*. Следствие отсмотрело видеозаписи, где во время собраний группа зачитывала труды Антона Макаренко и пела песни о Гражданской войне.

Один из подсудимых заявил журналистам, что дело было сфабриковано, а главный свидетель является провокатором и "натуральным фашистом с набитой свастикой". В целом, фигуранты дела настроены позитивно, заявляя, что правда на их стороне и высмеивают версию о захвате власти силами пяти человек.

Рассмотрение дела сорвалось второй раз. Подсудимые останутся под стражей до 25 марта.

Напомним, что об уфимских марксистах стало известно в 2022 году. Следствие считает, что изучая труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, группа решилась на революцию. Якобы они планировали напасть на правоохранителей и войсковые части, захватить боевое оружие для дальнейших террористических действий. Всего по делу было задержано 12 человек, семеро из которых выступают в качестве свидетелей.

*внесены Росфинмониторинг в перечень террористов и экстремистов.

Теги: марксисты, Уфа, Екатеринбург, суд


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