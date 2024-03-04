04 Марта 2024
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Общество Астраханская область
Фото: аstrobl.ru

Ассоциация приемных родителей Астраханской области "Содружество" помогает семьям уже 10 лет

В 2024 году общественная организация Ассоциация приёмных родителей „Содружество“ Астраханской области отметила десятилетний юбилей. На торжественном мероприятии, прошедшем в Астраханской государственной филармонии, участники ассоциации подвели итоги работы. Лучшие из замещающих семей также были награждены благодарностями и подарками.

Ассоциация объединяет 75 замещающих семей, в которых воспитываются более 200 детей. Руководителем организации долгие годы является Любовь Евсеева. Она отметила: «Миссия ассоциации — стать полезной для каждой замещающей семьи, — подчеркнула Любовь Матвеевна. — Став членом организации, каждый родитель понимает, что он теперь не одинок в решении своих проблем, что здесь ему помогут и поддержат».

(2024)|Фото: аstrobl.ru

С поздравительным словом к участникам ассоциации обратилась заместитель начальника управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области Наталья Тюрина: «Ассоциация уже десять лет объединяет замещающие семьи в одну большую семью. Вы помогаете эффективно координировать сложную работу, выявлять проблемы и справляться с ними. Спасибо вам за безмерную чуткость, доброту, мудрость. Оставайтесь такими же неравнодушными и готовыми помочь. Пусть в ваших семьях царят мир и бесконечная вера в добро».

(2024)|Фото: аstrobl.ru

Наталья Тюрина вручила Любови Евсеевой благодарственное письмо регионального министра социального развития и труда.

(2024)|Фото: аstrobl.ru

Родителей и детей пришла также поздравить уполномоченный по правам ребёнка в Астраханской области Александра Бондарева, она высоко оценили вклад организации в укрепление семейных ценностей и пожелали представителям организации успехов.

(2024)|Фото: аstrobl.ru

Десяти самым активным семьям организации и её новым участникам были вручены благодарственные письма и подарки. А переходящего почетного знака «Самая активная семья», как и в 2023 году, удостоилось семейство Джумаевых, принявшее активное участие в мероприятиях, организованных ассоциацией.

Теги: замещающие семьи, ассоциация приемных родителей астраханской области содружество, благодрственные письма


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