04 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: УФССП по Свердловской области

Остался без зубов и работы. Житель Ревды подал в суд на стоматологию

Житель Ревды лишился работы из-за стоматологической ошибки. Мужчина остался без верхних зубов и бизнеса, однако врачи отказались выплачивать пациенту компенсацию, несмотря на признание их вины судом. Подробнее об этом рассказал сам пострадавший.

Как передает слова Александра Telegram-канал Ural Mash, два металла, которые поставили пациенту в стоматологии "Центр Здоровья" вступили в химическую реакцию. Все это якобы стало результатом ошибки врача, которых "что-то нахимичил". По словам уральца, клинику ему посоветовали. Стоматолог подпилил зубы и поставил штифтовкладки из стекловолокна, заверив, что это новая технология. После специалист установил временную временную пластмассовую каппу, однако почти сразу она начала шататься и доставлять дискомфорт, после чего Александр обратился в клинику повторно.

"Начал химичить что-то, распилил вдоль, сказал, надо чтобы двигались, наговорил мне, пластик распилил. В общем, стали у меня тут откалываться, тут ломаться. Мне надоело, я говорю, что давайте что-то делать, эта конструкция не годится. Он говорит: "Я сделаю вам металлический". Я сразу почувствовал - неприятность у меня во рту, подсушивает и все. Жженая резина во рту", - вспоминает Александр.

На такого рода жалобы стоматолог якобы ответил, что у пациента просто появилась аллергическая реакция. Махнув рукой на клинику, мужчина пошел к терапевту, и уже там ему объяснили, от чего у него позеленел язык, сушит во рту и появился неприятный привкус. Оказалось, что из-за несовместимых металлов у Александра развился гальваноз или повышенная кислотность во рту. В "Центре Здоровья" в лечении отказали, а тем временем уралец не мог ни есть, ни пить и постоянно испытывал боли.

Было решено подавать в суд. В иске Александр указал сумму, потраченную на зубы в "Центре Здоровья". Но, несмотря на то, что суд признал вину врача, заводить дело не стали, как и не стали возвращать деньги.

"Мне отказались и переделывать, историю болезни переписали. Не смотрели у меня рот, они обязаны это сделать! Даже само определение суда - дали заключение, что вред здоровью есть. От экспертизы пришел ответ такой: "Не хватает медицинских документов", - рассказал уралец.

Сам же стоматолог, передает Telegram-канал, утверждает, что гальваноз у пациента был и раньше, а потому вину не признал. Пока шли суды, Александр и вовсе остался без верхних зубов, из-за чего он лишился возможности есть твердую пищу и даже строить бизнес.

"У меня бизнес, я же с людьми общался, был маклером. Первое, что человеку попадает в глаза - это его внешний вид. Теперь работаю на заводе слесарем", - добавил Александр.

Теги: Ревда, стоматология, зубы


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