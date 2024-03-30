22 новых автомобиля в 2024 году уже направили в районные больницы Астраханской области

В 2024 году в медучреждения 12 районов Астраханской области уже поставили 22 новых спецавтомобиля. Ещё две Лады Гранта отправились сегодня в Наримановскую районную больницу. Один автомобиль будет работать в детском поликлиническом отделении, второй останется в больнице, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Всего в текущем году запланировано приобретение 27 единиц автомобильного транспорта. На эти цели из государственного бюджета в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранение» нацпроекта «Здравоохранение» выделено более 38 млн рублей.

Современные автомобили оснащены кондиционерами, приёмным устройством и носилками и предназначены для участковых врачей, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, проведения вакцинации на дому маломобильных людей.