Стран ОПЕК+ продлили на II квартал добровольные сокращения добычи нефти

Несколько стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о продлении на второй квартал 2024 года мер по дополнительному добровольному сокращению добычи нефти, которые были изначально рассчитаны на первый квартал, сообщает ТАСС.

Так, Саудовская Аравия продлевает по июнь сокращение производства на 1 млн б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 45 тыс. б/с. Кроме того, Россия заявила о снижении добычи и экспорта нефти во втором квартале в среднем по трем месяцам на 471 тыс. б/с (в первом квартале РФ сокращала поставки нефти на 500 тыс. б/с). Ирак также объявил о продлении мер по добровольному снижению добычи на второй квартал. В первом квартале страна сокращала ее на 223 тыс. б/с.

Все страны ОПЕК+, придерживающиеся добровольного снижения добычи в первом квартале, продлили эти меры по июнь. Объем заявленных продленных сокращений странами ОПЕК+ составляет почти 2,17 млн б/с.

По итогам заседания ОПЕК+, прошедшего 30 ноября 2023 года, страны альянса договорились о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти суммарно на 2,2 млн б/с в первом квартале 2024 года для балансировки рынка.