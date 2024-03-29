В Ишиме пройдут антитеррористические учения

В Ишиме 29 марта пройдут антитеррористические учения, сообщили Накануне.RU РУФСБ России по Тюменской области.

В районе улиц Ленинградской, Советской и Гагарина отработают пресечение условного теракта и практические навыки по ликвидации возможных последствий, проверят уровень взаимодействия между правоохранительными структурами.

В мероприятии примут участие сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, органов власти Тюменской области и других ведомств.

Жителей просят соблюдать спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам.