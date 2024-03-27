Беспилотник врезался в здание МВД в Белгороде, пострадала женщина

В Белгороде в административное здание врезался украинский БПЛА, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадала женщина – у нее осколочное непроникающее ранение груди и резаная рана руки. Она доставлена в больницу.

В результате взрыва в здании выбиты окна на 3 и 4 этажах, посечен фасад, уточнил Гладков.

Речь может идти о здании УМВД по Белгородской области на проспекте Славы. Как сообщает Shot, дрон-камикадзе рухнул во дворе. В результате прилета повреждены несколько кабинетов.

Утром Гладков сообщил, что силы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородским районом и Белгородом на подлете к городу. Пострадал мужчина.