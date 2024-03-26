Исполнителю предотвращенного в Самарской области теракта обещали помочь рассчитаться с долгами

Исполнителю предотвращенного теракта в самарском пункте гумпомощи 30-летнему экс-предпринимателю и несостоявшемуся террористу Андрею Жвакину обещали помочь рассчитаться с долгами — в качестве вознаграждения, сообщает telegram-канал Mash.

В 2015 году мужчина открыл ИП, чтобы заняться переработкой вторичного сырья, однако дело не пошло. Затем мужчина открыл эко-магазин, к 2022 году прогорело все. Мужчина ликвидировал и "Экосистему" и ИП. После бизнесмен попытался заниматься криптовалютой, планировал открыть школу танцев, влез в долги на 15 млн. руб.

Недавно же с ним связались из запрещенного "Русского добровольческого корпуса"* ("РДК"*) — предложили устроить теракт в пункте гумпомощи за вознаграждение и членство в формировании. Жвакин согласился, однако ничего не успел. Сработала ФСБ, при задержании мужчина подорвался.

По указанию куратора он изъял из схрона изготовленное им самодельное взрывное устройство (СВУ), чтобы взорвать его в пункте приема гуманитарной помощи. При задержании злоумышленника произошел самоподрыв СВУ, он скончался.