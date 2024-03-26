Азербайджанские гандболисты приняли участие во Всероссийском турнире памяти Василия Кудинова в Астрахани

В Астрахани завершился традиционный Всероссийский турнир по гандболу памяти выдающегося земляка, двукратного олимпийского чемпиона Василия Кудинова.

В течение трёх дней на площадке регионального центра спортивной подготовки «Заря Каспия» состязались команды Волгоградской, Астраханской областей и Краснодарского края. Несмотря на то, что турнир носил статус всероссийских соревнований, в этом году в число участников вошла команда Азербайджанской Республики.

Бронзовую и серебряную награды завоевали воспитанники разных возрастных групп Астраханской спортивной школы олимпийского резерва имени В.А. Гладченко. Победителем турнира стала команда Краснодарского края.

Азербайджанские гандболисты — на пятом месте. Они получили памятные значки и вымпелы. Лучшим игроком команды гостей признан Ибрагим Халилов.

«В соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе визитов губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в Баку, спортивные контакты нашего региона с Азербайджаном заметно активизировались, — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — В прошлом году спортсмены Астраханской области приняли участие в чемпионате Европы по борьбе на поясах, который проходил в столице Азербайджана. В свою очередь, азербайджанская команда выступила по различным видам спорта на международном спортивном турнире „Игры Каспия“, состоявшемся в Астрахани в 2023 году. Уверен, что в текущем году мы ещё неоднократно будем иметь возможность встретить на астраханских аренах азербайджанских друзей наравне с командами из других стран Прикаспия».