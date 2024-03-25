В Перми перенесли баскетбольный матч из-за теракта в Подмосковье

В Прикамье домашний матч по баскетболу "Парма" - "Енисей", который должен был состояться накануне, перенесен на 10 апреля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба.

Билеты, купленные на игру 24 марта будут действительны на новую дату. Перенос матча связан с Днем общенационального траура, объявленного в связи с терактом в "Крокус сити холле". Желающим сдать билеты вернут деньги.

22 марта вечером несколько неизвестных ворвались в фойе "Крокус Сити Холла", где собирались зрители, пришедшие на концерт группы "Пикник". Террористы открыли огонь по людям, а затем подожгли здание. Погибшими в настоящий момент числятся 137 человек.

Злоумышленникам удалось скрыться в белом "Рено". Похожий автомобиль был остановлен в Брянской области. Подозреваемые попытались скрыться. По данным властей, все подозреваемые найдены и задержаны. После теракта они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Всего, по словам президента России Владимира Путина, было задержано 11 человек.