Музыкант из Тюмени спел на Красной площади в честь 10-летия воссоединения Крыма и России

Тюменский музыкант Никита Белов исполнил песню "Человек, который изменил все" на Красной площади. Молодой человек выступил на концерте "Россия, Крым, Севастополь: 10 лет в родной гавани", который состоялся сегодня, 18 марта, на Красной площади в Москве.

"Я посвящаю эту песню всем россиянам, которые каждый день достигают новых высот ради будущего нашей страны", - цитирует Белова информационный центр правительства Тюменской области.

Белов написал песню о президенте России Владимире Путине, вдохновившись фразой Александра Моора. Презентуя регион на международной выставке "Россия" на ВДНХ, губернатор Тюменской области назвал российского лидера человеком, который изменил все. Песня "Человек, который изменил всё" уже ворвалась на все музыкальные площадки и пользуется популярностью у слушателей – на сегодня клип посмотрели уже 487 тыс. 883 человека.

На этом концерте выступил и президент России Владимир Путин.

"Ровно 10 лет назад здесь, на Красной площади, передвигаясь на эту же сцену, вспомнил о том, что Крым часто называют непотопляемым авианосцем. Именно это и навело на мысль сказать о том, что Крым вернулся в родную гавань", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

В марте 2014 г. Крым вошел в состав России по итогам референдума: решение о воссоединении с Россией поддержали 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% – в Севастополе.