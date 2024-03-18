18 Марта 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Бывшего замглавы полиции Ирбита отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор бывшему заместителю начальника полиции МО МВД "Ирбитский". Суд признал его виновным в покушении на мошенничество и отправил в колонию.

Как показало расследование, летом 2023 года силовику стало известно о проводимой полицейскими проверки в отношении двух жителей Ирбита. По версии следствия, замглавы полиции сообщил этим жителям, что в их действиях якобы усматривается статья 162 УК РФ "Разбой".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, фигурант ввел их в заблуждение и потребовал передать ему 750 тысяч рублей, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности. Те согласились, и в салоне автомобиля мужчина передал полицейскому в конверте часть суммы в 250 тысяч рублей. После получения денег высокопоставленный силовик был задержан сотрудниками ФСБ.

"Операцию по задержанию и изобличению подозреваемого в коррупционном преступлении должностного лица проводили оперуполномоченные регионального ФСБ совместно с сотрудниками полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области в рамках реализации поступившей сыщикам оперативной информации. Из системы МВД подозреваемый был уволен по отрицательным мотивам", - сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых.

Ирбитский районный суд признал теперь уже бывшего силовика виновным. Ему назначено два года колонии общего режима.

Теги: полиция, суд, прокуратура, Ирбит


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