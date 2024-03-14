Первый Международный турнир по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора Челябинской области стартовал

Накануне Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко и президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков дали старт Международному турниру по баскетболу 3х3. Идея проведения Международного кубка 3х3 принадлежит главе Южного Урала.

Алексей Текслер на церемонии открытия состязаний отметил: «Для нас это первый опыт. Очень люблю баскетбол, люблю спорт. Мы будем проводить и другие международные соревнования. Самое главное – мы развиваем баскетбол в регионе и школьный, и студенческий, и детско-юношеский, а также взрослые с удовольствием играют. Это здорово. Уверен, что та инфраструктура, которую мы сегодня создаем, позволит добиваться больших успехов, а самое главное, что дети будут приходить в баскетбол, и мы будем этому очень рады».

Губернатор пожелал всем участникам успехов и побед. Андрей Кириленко на церемонии открытия соревнований выразил благодарность болельщикам, организаторам и сказал, что хочет «насладиться хорошим баскетболом».

Николай Сандаков отметил: «Очень здорово, что благодаря поддержке губернатора в Челябинске проходят такие мероприятия. Будем принимать гостей, будем играть в баскетбол, будем радоваться и нести здоровый заряд спорта и бодрости в массы.



В том числе и о развитии массового интереса к занятиям баскетболом говорили на встрече губернатор и глава Федерации баскетбола.

Губернатор Южного Урала рассказал о богатом опыте региона в проведении спортивных состязаний самого высокого уровня.

«Мы стараемся проводить различные турниры, чтобы развивать интерес у широкой публики. Сейчас стартует турнир на Кубок губернатора 3х3. В прошлом году разыграли в Челябинске Суперкубок по баскетболу 3х3. В апреле провели «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России. Также не могу не отметить уникальный турнир «Трудовые резервы» – прошел турнир непосредственно в цехе одного из наших промышленных предприятий», - сообщил Алексей Текслер.

И добавил, что Челябинская область продолжит работу по популяризации и развитию баскетбола в регионе. Сейчас уже реализуются несколько серьезных проектов развития этого вида спорта, как в плане инфраструктуры (строительство ФОКов, открытие залов для занятий баскетболом), так и предложений по проведению турниров среди детей и студентов. Логично, что с каждым годом, с каждым проведенным турниром число его поклонников среди челябинцев растет.

Андрей Кириленко сообщил губернатору о том, что у Федерации есть новые идеи по дальнейшему развитию баскетбола в регионе.

«Огромное количество событий проходит в Челябинской области и нас это радует. В Международном турнире по баскетболу 3х3 на Кубок губернатора играют спортсмены из других стран, в нынешнее время это редкость. В Челябинске мы проводим международный баскетбол – это очень круто. Отмечу ваши инфраструктурные проекты, которые реализуются в области. Огромное спасибо за поддержку», - сказал Андрей Кириленко.

Международный турнир, стартовавший накануне в Челябинске, собрал ведущие команды по баскетболу из Китая и Сербии, Кыргызстана, Казахстана, Республики Беларусь и областей Уральского региона. Южный Урал представляют два клуба из Челябинска и Магнитогорска – «Курчатов» и «Металлург».

Соревнования в рамках Международного турнира пройдут с 13 по 14 марта в торгово-развлекательном комплексе «Таганай».