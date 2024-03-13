"Яндекс" создаст свой аналог Tinder

"Яндекс" разрабатывает свой аналог Tinder.

Приложение для онлайн-знакомств под рабочим названием "Яндекс мэтч" будет подбирать пользователю партнера на основе совпадения интересов. Согласно техническому заданию, дизайнеры должны были разработать мобильную и десктоп-версии. Сервис может анализировать информацию из всех продуктов "Яндекса", которыми пользуется клиент.

Согласно описанию сервиса, для удержания пользователя на площадке должны предлагаться платные функции, позволяющие увеличить вероятность обнаружения подходящей пары. При этом в дизайне должен прослеживаться фирменный стиль "Яндекса". Для дейтингового приложения могут использоваться данные об интересах пользователей из других сервисов.

После ухода Tinder и Badoo пустующие места в сегменте онлайн-дейтинга начали активно занимать российские компании, сообщают "Ведомости".