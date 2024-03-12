В Ишиме приступают к строительству значимого для горожан социального объекта

В Ишиме в ближайшее время начнется строительство нового здания поликлиники областной больницы №4. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава региона отметил, что просьбы построить новое современное здание поликлиники к нему поступили в прошлом году, когда губернатор был в Ишиме с рабочей поездкой. В настоящий момент разные отделения медицинского учреждения разбросаны по нескольким адресам. Губернатор Александр Моор по итогам поездки поручил включить в проект областного бюджета на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов расходы на строительство нового здания больницы.

"Контракт заключен. В ближайшее время начнется процесс подготовки строительной площадки к заливке фундамента", - сообщил Моор.

Новая поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену. Это будет просторное современное здание. Сюда переедут поликлиники № 1, № 3, женская консультация, терапевтическое отделение. Также в поликлинике будет размещена стоматологическая клиника, как для взрослых, так и для детей.

Завершить строительство планируется весной 2026 года.

Также власти планируют объявить конкурс на поиск подрядчика для возведения филиала поликлиники Областной больницы № 19. Этот объект в поселке Богандинский Тюменского района будет построен по программе модернизации первичного медицинского звена национального проекта "Здравоохранение".