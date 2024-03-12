На Урале пенсионерка засудила транспортную компанию за полученный в поезде ожог

На Среднем Урале суд взыскал с транспортной компании компенсацию пенсионерке, получившей ожог в поезде.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в августе 2023 года, когда пенсионерка ехала на поезде на отдых в Симферополь. При нажатии на кран с горячей водой она получила ожог 1-2 степени правой руки и молочной железы. В итоге отдых, на который женщина долго копила деньги, был безнадежно испорчен. Врачи категорически запретили ей купаться и находиться на солнце, ежедневно ставили уколы и делали перевязки. Из-за этого пенсионерка испытывала сильную боль и переживания.

В сентябре 2023 года пострадавшая обратилась в страховую компанию с заявлением о страховой выплате. Однако там ей отказали, пояснив, что выплата не положена, так как площадь ожогов составляет менее 3% тела. После этого к делу подключилась прокуратура, был составлен судебный иск.

В итоге суд взыскал в пользу пенсионерки компенсацию морального вреда в 60 тысяч рублей. Деньги обязана выплатить транспортная компания.

Напомним, недавно в Екатеринбурге суд взыскал с владельца пункта выдачи заказов компенсацию клиентке, на которую упало стекло.