В Барнауле передумали возвращать выборы мэра – голосование проводить накладно

Рабочая группа, инициировавшая возвращение к прямым выборам мэра Барнаула, внезапно передумала, посчитала свою инициативу "преждевременной" и отзывает ее.

По данным "Коммерсанта", группа ранее получила письма от жителей города с предложением восстановить прямые выборы. Также проводились слушания в гордуме, где также озвучивались идеи возвращения выборов.

Но также выяснилось, что организация выборов повлечет финансовые расходы, а еще недавно Госдума приняла законопроект об организации муниципальной власти в России – может он сам по себе внесет какую-то ясность – проводить выборы или нет.

Стоит отметить, что в Госдуму уже внесен законопроект о возвращении прямых выборов мэров. Автором выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он утверждает, что до 90% респондентов в опросах выступают за возвращение выборов.