Центральный аппарат СК взял на контроль ситуацию с лыжницами в Сочи

Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль проверку по массовому травмированию лыжниц на соревнованиях в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что на спортивных соревнованиях по лыжному спорту в Сочи спортсменки попали в снежную бурю во время 10-километрового забега. В результате несколько лыжниц получили травмы. После этого Следственный комитет немедленно начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СК России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад обо всех установленных обстоятельствах.

"Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - добавили в СК.

Напомним, что в инциденте в Сочи также разбирается Министерство спорта России.