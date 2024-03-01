01 Марта 2024
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Экономика В России
Фото: kremlin.ru

Состояние богатейших россиян всего за два месяца 2024-го выросло на триллион рублей

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $11,084 млрд с начала 2024 года (почти 1 трлн руб. по нынешнему курсу), свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Сооснователь компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко с начала года заработал $3,86 млрд. Его состояние составило $22,7 млрд, что позволило бизнесмену занять шестую позицию среди богатейших россиян.

Состояние основного акционера "Северстали" Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд, пишет ТАСС.

Самым богатым по-прежнему остается президент холдинга "Интеррос" и ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. При этом его капитал с начала года сократился на $37,1 млн, до $31 млрд.

Ранее сообщалось, что состояние богатейших бизнесменов России за 2023 год увеличилось на $50,012 млрд, или 4,5 трлн рублей по нынешнему курсу, что сопоставимо с дефицитом бюджета РФ за два года - 2023 и 2024.

Теги: миллиардеры, богатейшие россияне, бизнесмены


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