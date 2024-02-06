Мизулина рассказала, как уберечь пенсионеров от мошенников: "Отрубите им..."

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, как уберечь пенсионеров от злоумышленников, желающих забрать их кровные. Секрет, как оказалось, прост.

"Отрубите им WhatsApp", - заявила Мизулина, отвечая на соответствующий вопрос на встрече со студентами УрФУ в Екатеринбурге.

По ее словам, именно в этом мессенджере часто сидят люди 60+, на которых и ориентируются мошенники.

Вопрос задали волонтеры депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева. Они также сообщили, что готовят мероприятие для пенсионеров, где будут рассказывать об уловках недоброжелателей и то, как им противостоять.