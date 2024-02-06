Патрушев считает медленным внедрение критически важных российских технологий

Патрушев сегодня проводит в Кургане совещание. Темой разговора стали актуальные вопросы национальной безопасности в Уральском федеральном округе (УФО).

"Российские компании продолжают ориентироваться на покупку уже готовых иностранных товаров, используя механизм параллельного импорта", - цитирует ТАСС Патрушева.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев считает, что темпы внедрения критически важных российских технологий и продукции все еще недостаточны.



