05 Февраля 2024
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Общество Ленинградская область
Фото: lenobl.ru

Мемориал под Гатчиной стал местом памяти жертв нацистского геноцида

В ходе состоявшейся накануне рабочей встречи Президента страны Владимира Путина с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко глава государства особо отметил, что власти Ленобласти выбрали хорошее место для расположения мемориала под Гатчиной. Мемориал создан в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов в Гатчинском районе Ленинградской области.

Его открытие состоялось в день 80-летия освобождения Ленинграда от блокады, и одними из первых здесь побывали президент России Владимир Путин и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

мемориал под гатчиной, путин, лукашенко(2024)|Фото: lenobl.ru

Напомним, с инициативой создания Мемориального комплекса в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. В основе мемориала 47-метровая стела, на вершине которой фигура матери с детьми. А у подножия — 150 барельефов реальных людей со всех регионов России. На мемориале горит Вечный Огонь.

Владимир Путин и Александр Лукашенко возложили цветы к зажжённому Вечному огню.

путин, мединский, лукашенко(2024)|Фото: lenobl.ru

После возложения цветов главы государств в сопровождении помощника Президента, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, директора Службы внешней разведки, председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко лидеры двух стран провели осмотр центральной композиции мемориала.

мемориал под гатчиной(2024)|Фото: lenobl.ru

«Эти преступления были совершены не на полях сражений. Массовые убийства безоружных и беззащитных стариков, женщин, детей, инвалидов были продуманными, системными карательными акциями.
Из общего числа потерь, которые понёс Советский Союз в годы Великой Отечественной войны, более половины составили именно мирные жители. И это убедительное доказательство того, что нацисты и их сателлиты воевали не с политическим режимом или идеологией – нет. Их целью были богатейшие природные ресурсы, территории нашей страны и физическое уничтожение большинства граждан. Остальным они уготовили роль рабов, лишённых родной культуры, традиций и языка», — сказал Владимир Путин на открытии Мемориала.

Ход работ по созданию мемориала губернатор Ленобласти держал на личном контроле. Заключительные мероприятия и подготовку к открытию в начале января оценили заместитель начальника Управления Президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

мемориал под гатчиной(2024)|Фото: lenobl.ru

"Для нас было важно, чтобы проект был пронзительным, острым, душевным, трепетным и подчеркивал ценность жизни простых людей, не военнослужащих. Мемориальный комплекс получился действительно масштабным и знаковым", - подчеркивал глава Ленобласти.

мемориал под гатчиной(2024)|Фото: lenobl.ru

На встрече с Президентом Александр Дрозденко сообщил, что ветераны и ленинградцы, пережившие блокаду, побывав на мемориале, высказывали самые теплые слова благодарности, которые глава Ленобласти передал Владимиру Путину.

мемориал под гатчиной(2024)|Фото: lenobl.ru

Теги: мемориал, гатчина, владимир путин, александр дрозденко, блокада, память жертв


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