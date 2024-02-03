Роберт Гараев: Казанские группировки могли быть проектом спецслужб

Роберт Гараев, автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х", на встрече в Екатеринбурге высказал предположение, что казанские группировки могли курироваться со стороны КГБ.

"Я в книге выстроил хронологию казанского феномена. Группировки стали расти как грибы с 1982 года, Казань стала миллионником в 1979 году, и с 1982 по 1991 были битвы за асфальт, за символический авторитет. Мы насчитали 140 группировок в миллионнике. В Екатеринбурге и Уфе этого не было, отчего возникли предположения, что это был проект КГБ по управлению молодежью. Они (КГБшники), возможно, заметили, что появилась протестная молодежь — рокеры, неформалы, которые увлекались западными течениями, а группировщики в телогрейках считались родственными. Возможно, группировщиков планировалось использовать, если неформальная молодежь что-то затеет. Но все пошло каким-то своим путем", — рассказал он.

Адвокат Сергей Колосовский, который в 1980-е работал в системе МВД в Свердловске, считает, что такие группировки должны были быстро уничтожить:

"Я это вижу, как бы внедряли людей, разобщили, пересажали, а то, что в Казани этого не сделали, наталкивает на мысль, что это было неслучайно, или милиция полностью закрыла глаза. В таком виде это существовать не могло".