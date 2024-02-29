29 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

В Xiaomi уже устраняют сбой, поразивший китайские смартфоны

Компания Xiaomi уже приступила к решению проблемы со сбоем, который лишил смартфоны работоспособности. По крайней мере так отвечают разгневанным и просто обеспокоенным пользователям на официальной странице корпорации в соцсетях.

"Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства", — говорится в сообщении.

При этом владельцы смартфонов продолжают жаловаться, что единственный способ восстановить работоспособность телефона - это сбросить все данные. В комментариях представителям корпорации уже задают вопросы, кто возместит потерю ценных фотографий и документов.

Напомним, что после обновления Xiaomi, что в некоторых случаях происходило автоматически, на экранах смартфонов появлялось меню восстановления, выйти из которого не получалось даже путем перезагрузки. Служба поддержки заявила, что произошел глобальный сбой и включить телефон можно только сбросив все данные или отнеся его в сервисный центр.

Напомним, что доля смартфонов китайских брендов в импортных поставках в Россию в 2023 году достигла 79%, что на 4 п. п. выше, чем в 2022 году, и на 29 п. п. – чем в 2021 году.  Лидером по количеству ввезенных устройств стала Xiaomi, доля бренда в прошлом году в общем импорте составила около 30% (9,1 млн шт.), в 2022 г. было ввезено 8,3 млн смартфонов Xiaomi. 

Теги: Xiaomi, сбой, смартфон


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