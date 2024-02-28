До конца месяца в Астрахани запустят еще один маршрут общественного транспорта

С 29 февраля новые автобусы начнут курсировать от ТЦ «Три кота» до Семиковки. "Волгабасы" среднего класса с шести утра до 22:42 будут перевозить пассажиров с интервалом 13-18 минут в будние дни, 20 минут по выходным и праздникам. На линию выйдут девять транспортных средств, сообщил в своем ТГ-канале губернатор области Игорь Бабушкин.

Всего в рамках масштабной транспортной реформы мы запустили уже 35 маршрутов, 12 из них – в этом году. На дороги вышли 365 автобусов, которые выполнили более 400 тысяч рейсов. Астраханцы совершили 12,3 млн поездок. До конца июня начнут работу еще два межмуниципальных маршрута.