Текслер проверил реконструкцию соцобъектов в Каслях и поздравил район со 100-летием

Губернатор Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Каслинский район. Глава региона проинспектировал ход реконструкции здания Каслинской общеобразовательной школы №25, посетил краеведческий музей и осмотрел обновленный ДК.

Проект реконструкции здания Каслинской основной общеобразовательной школы № по проекту предусматривает полную реновацию и возведение пристроя для увеличения мощности образовательного учреждения. В настоящий момент объект готов почти на 80%, ввод в эксплуатацию запланирован уже к новому учебному году.

«Фактически идет полная реновация школы. Это очень важный объект для города. В современных условиях возрастет и количество обучающихся детей. Именно здесь потребность в школе большая, за ее сохранение и реновацию проголосовали жители», – подчеркнул Алексей Текслер и поручил завершить реконструкцию школы раньше намеченного срока – к 1 сентября она должна принять учеников.

Ход работ прокомментировал представитель подрядной организации, директор ООО «Реворк» Александр Трофимычев.

«Изначально здесь была школа 1960-х годов постройки, проектом предусматривалась ее реконструкция. По ходу работ стало ясно, что реконструировать и оставить старые стены не получится. Именно поэтому зашли в корректировку документации. Предусмотрели снос старого здания и, по сути, строительство нового объекта», — пояснил Александр Трофимычев.

Губернатор добавил, что недавно в Каслях уже был отремонтирован стадион, в этом году начнутся ремонтные работы в физкультурно-оздоровительном комплексе. Кроме того, в муниципалитете продолжится газификация и догазификация домов, идет активная работа по благоустройству и ремонту дорог.

Затем Алексей Текслер посетил Каслинский краеведческий музей, который расположился в историческом здании 1810 года постройки. Объект культурного наследия с 2006 года был заброшен, по поручению главы региона его полностью реконструировали в рамках национального проекта «Культура» и разместили там музей.

«Это действительно знаковое место, такого большого, содержательного, наполненного музея в Каслях, несмотря на большую историю, не было. Художественное литье, которое известно на весь мир, не было представлено так широко. Сейчас музей отвечает всем современным требованиям. Что особо ценно, музей находится в отреставрированном прекрасном здании начала 19 века. Мне кажется, это замечательный подарок к 100-летию района», – отметил Алексей Текслер.

Здание состоит из двух симметрично расположенных корпусов, соединенных галереей. Центральные оси на главном и дворовом фасадах подчеркиваются портиками. Ступени, ограждения, а также все чугунные детали отлиты на Каслинском заводе.

Во дворце культуры им. И.М. Захарова работы по реконструкции велись по поручению губернатора с 2020 года. За это время здание полностью преобразилось: проведен капитальный ремонт фасада, входной группы, внутренних помещений, обновлены кресла и сцена, закуплено новое звуковое и световое оборудование, уличный экран.

Сотрудники ДК остались очень довольны проведенной реконструкцией.

«До ремонта здесь было все старое, прошлый век. Сейчас все современное. Теперь ыыглядит очень достойно», — поделилась впечатлениями бухгалтер Дворца культуры Людмила Ершова.

Глава региона считает, что развитие района идет хорошими темпами. «В целом развитие района идет хорошими темпами, несколько фельдшерско-акушерских пунктов недавно завершили, какие-то объекты нового строительства, какие-то объекты первичного звена отремонтировали в прошлом году. Нет направлений, на которые бы мы не обращали внимания. Люди видят изменения, есть обратная связь, это приятно», – подчеркнул Алексей Текслер.

Также он принял участие в праздновании 100-летия Каслинского района. Глава региона особо отметил, что в годы Великой Отечественной войны каслинцы вместе с работниками эвакуированных заводов буквально за недели наладили выпуск необходимой для фронта продукции. Тысячи уроженцев Каслинского района воевали на фронте, и сейчас немало жителей района стали участниками специальной военной операции. Алексей Текслер выразил благодарность бойцам и работникам оборонных предприятий Каслинского района.

«Сегодня Каслинский район имеет все возможности для динамичного развития в различных сферах. Стабильно работают предприятия, строятся и реконструируются дороги, обновляются социальные объекты, создаются новые общественные и социокультурные пространства. С каждым днем город Касли и сельские поселения района благоустраиваются, становятся более красивыми и комфортными», – подчеркнул Алексей Текслер.

В заключение глава региона вручил региональные награды, их удостоились работники промышленных предприятий, сотрудники сферы образования, культуры, здравоохранения и спорта.