150 региональных продуктовых сетей исчезли под натиском более крупных ритейлеров

За последнее время более 150 региональных торговых сетей уступили места более крупным продовольственным ритейлерам, заявил член комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Владимир Винницкий.

Продовольственный ритейл является одним из крупнейших налогоплательщиков (около 11% всех поступлений), его вклад в ВВП оценивается примерно в 13%, отметили в Общественной палате.

"Малый бизнес натиска не выдерживает. 10 крупнейших сетей контролируют 40% рынка", - отметил Винницкий на круглом столе "Диктат крупных торговых сетей".

При этом эксперты не считают, что ситуацию можно кардинально и эффективно изменить. Вмешательство государства и ограничение роста сетей не приводит к значительным результатам, предложения со стороны малого бизнеса вроде запрета для крупных сетей торговать по ночам вряд ли будут встречены позитивно населением.

Участники рынка полагают, что малому и среднему бизнесу на этом рынке стоит найти свою нишу, например, уходить в продажу фермерских, более дорогих товаров. Со стороны государства эксперты ждут меры по поддержке рыночной силы мелких и средних компаний, а не ограничений для гигантов, говорит зампред научного совета ВЦИОМ Иосиф Дискин.