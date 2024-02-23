Байден объявил о более чем 500 новых санкций в отношении России

Американский президент Джо Байден в пятницу объявил о новых санкционных мерах против России. В частности, они затронут финансовый сектор и сферу ОПК.

"Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкций в отношении России, которые нацелены на российский финансовый сектор, оборонно-промышленный комплекс, сети снабжения и тех, кто способствует обходу санкций", - цитирует "Интерфакс" заявление Байдена, обнародованное Белым домом.

Уточняется, что Штаты вводят новые экспортные ограничения в отношении примерно 100 предприятий, оказывающих поддержку оборонной промышленности России. Также американцы грозят принять меры по дальнейшему сокращению доходов, которые РФ получает от экспорта энергоносителей.

Напомним, сегодня Евросоюз раскрыл детали 13-го пакета санкций против России.