Пашинян объявил о приостановке участия Армении в ОДКБ

Армения приостановила участие в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах.

"Это не могло остаться без нашего внимания. Мы приостановили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - цитирует Пашиняна ТАСС со ссылкой на телеканал France 24.

Также премьер уточнил, что о закрытии российской военной базы в Армении в данный момент речи не идет.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что Армения не обсуждала и не обсуждает с НАТО возможность присоединения к альянсу.