Сменился глава отдела ГАИ Тюмени

Должность начальника отдела Госавтоинспекции города Тюмени получил майор полиции Александр Таратута.

Таратута родился в 1987 г. Всю свою служебную деятельность посвятил Госавтоинспекции. Начал службу в органах внутренних дел в 2013 г. в должности инспектора полка ДПС ГИБДД. В 2018 г. стал заместителем командира взвода, а в 2020 г. был назначен командиром роты полка ДПС.

В феврале 2022 г. назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника отделения исполнения административного законодательства ГИБДД по Тюмени. Имеет высшее техническое образование. Неоднократно поощрен ведомственными наградами. Женат, есть сын и дочь.