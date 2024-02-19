В Пыть-Яхе порядка 50 семей опасаются выселения из-за конфликта с чиновниками

В Пыть-Яхе местные жители балочного массива, которые пытаются организовать СНТ и сохранить свое жилье, жалуются на вмешательство со стороны чиновников, сообщает Neft.

Жители утверждают, что порядка 50 семьям грозит выселение.

"В 2021 году власти Пыть-Яха дали нам согласие на создание СНТ, чтобы закрыть программу по сносу балков. После этого мы проделали очень трудный путь для его создания. Остался последний этап — межевание. Однако наши местные власти ставят нам палки в колеса", - сообщила местная жительница.

"Администрация бесплатно предоставила нам земельный участок в аренду, однако теперь настаивает на расторжении договора. То есть если мы его сегодня расторгаем — завтра нас выкидывают на улицу. Уже начали приходить письма о выселении", — пожаловалась другая жительница Пыть-Яха.

Она добавила, что на создание СНТ были потрачены собственные средства, а отдельные чиновники администрации якобы настаивают на своих услугах, которые выйдут в два-три раза дороже. Источник издания, знакомый с ситуацией, объяснил, что улица Подлесная, на которой местные жители и пытаются основать СНТ, являлась балочным массивом.

"Когда мэром города был Александр Морозов, на этом участке начали организовывать СНТ. Но никакие вопросы, связанные с землей — законного отведения, межевания — они не провели. Юридически, это по-прежнему балочные массивы, замаскированные под СНТ", - сообщает издание со ссылкой на источник.

В мэрии пока не прокомментировали ситуацию.