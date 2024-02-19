ТМК опубликовала документальный фильм к 285-летию Северского трубного завода

Трубная металлургическая компания (ТМК) презентовала документальную ленту к 285-летнему юбилею входящего в ее состав Северского трубного завода (СТЗ), расположенного в городе Полевской Свердловской области. Фильм "СТЗ: на перекрестке стихий" рассказывает историю завода от кричной фабрики до наших дней, сообщает пресс-служба ТМК.

Премьера состоялась в музейном комплексе СТЗ "Северская домна". Документальный фильм продолжительностью 25 минут повествует историю одного из старейших металлургических предприятий Урала, особое внимание уделяется совершенствованию трубной промышленности, ключевой роли человека труда, автоматизации и цифровой обработке цехов, высокому качеству продукции и содействию предприятием социально-экономического развития.

Фильм входит в документальный цикл, посвященный трем уральским заводам ТМК, которые отмечают в 2024 г. юбилеи: помимо СТЗ круглые даты празднуют Первоуральский новотрубный (ПНТЗ) и Синарский трубный (СинТЗ) заводы — им исполняется по 90 лет.