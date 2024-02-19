Раскольнический Александрийский патриархат снова "лишил сана" русского экзарха Африки

Синод раскольнического Александрийского патриархата (АП) "лишил сана" исполняющего обязанности главы Экзархата РПЦ в Африке епископа Зарайского Константина (Островского). Ранее также был "лишен сана" первый патриарший экзарх митрополит Клинский Леонид.

Раскольники назвали учреждение Экзархата РПЦ в Африке "неправомерным вторжением" на их территорию, а служение епископа Константина – "неканоническим". РПЦ названа "братской" (в кавычках), а ее тактика - "империалистической и антиправославной". И экзархат РПЦ - это "раковая опухоль", с которой они будут бороться.

Напомним, в 2019 году патриарх Александрийский Феодор II, после многочисленных заверений, что он не признает раскольников, неожиданно присоединился к ним и тоже ушел в раскол. Через два года, после увещеваний, РПЦ была вынуждена образовать Экзархат, чтобы взять под свой омофор православных христиан, оставшихся без церковного окормления. С тех пор в РПЦ перешли более трети клириков АП.

Со времени вступления в должность экзарха Африки епископа Константина еще десять африканских священников перешли в РПЦ, сообщил священник Георгий Максимов. Подали прошение еще больше, но они ждут рассмотрения. В РПЦ принимаются не все подряд, бывают и отрицательные решения, когда имели место ситуации, канонически несовместимые с саном. Процесс перехода не замедлился после смены экзарха, подчеркнул он.