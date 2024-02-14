14 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Набиуллина: Каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, – заемные средства

Каждый четвертый рубль, похищенный мошенниками, – заемные средства. Такое заявление сделала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает корреспондент Накануне.RU.

"Люди не просто теряют свои деньги, но и получают большую задолженность, которую им предстоит выплачивать всю жизнь", – обозначила проблему глава ЦБ.

Заявление прозвучало на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Участники форума на пленарной дискуссии обсудили меры противодействия кибермошенничеству. Глава ЦБ отметила, что число средств, возвращенных гражданам после похищения мошенниками, возросло с 4% до 8%, но это все еще небольшой показатель. Увеличилось число отраженных атак, но, вместе с тем, выросло и число успешных атак. Было совершено 1,2 млн операций без согласия клиентов.

"Нужно менять подходы к информационной безопасности", - считает Набиуллина.

Эльвира Набиуллина(2024)|Фото: Накануне.RU

В качестве одного из механизмов, способных обезопасить пользователей, предлагается законопроект о самозапрете на кредиты. Присутствующий на форуме депутат Госдумы РФ от Чувашии Анатолий Аксаков отметил, что накануне законопроект был поддержан комитетом Госдумы. Проект рекомендован к принятию во втором чтении.

Документ предусматривает изменения в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)". По словам соавтора законопроекта, главы указанного комитета Анатолия Аксакова, законопроект дает заемщику право установить запрет на заключение с ним договоров потребительского кредита. Сделать это можно будет через портал госуслуг. Если в кредитной истории есть самозапрет, банк не даст человеку кредит. Если же кредит выдали при самозапрете, клиенты не обязаны выполнять обязательства перед банком. Минцифры и Центробанк поддержали законопроект. В ближайшее время его планируют рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы.

Также Эльвира Набиуллина предложила внедрить период охлаждения при выдаче крупных кредитов — время, в течение которого человек может отказаться от займа. Глава ЦБ предлагает ввести этот период на сумму займа от 1 млн руб. Ведь иногда людям "хватает одной ночи, чтобы прийти в себя" и не брать кредит.

Теги: ЦБ, Эльвира Набиуллина,


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