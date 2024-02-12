Челябинскому бойцу, который увернулся от FPV-дрона, вручили награду за смелость и подарили антидроновое ружье

Участнику специальной военной операции с позывным Бабай вручили знак отличия "За смелость и отвагу". Еще по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера бойцу передали антидроновое ружье, каски и бронежилеты.

Ранее в Сети появилось видео, на котором боец, заметив летящий в его сторону вражеский дрон, открыл по нему огонь из автомата. Уничтожить объект ему не удалось, после чего БПЛА стремительно полетел в сторону военного. Однако солдат ловко увернулся, в результате чего дрон рухнул в нескольких метрах от него и взорвался.

Как выяснилось, Бабай выманил на себя украинский дрон, чтобы защитить сослуживцев и офицера. Солдатом оказался боец из 1-го Донецкого армейского корпуса, житель Челябинской области родом из Кунашакского района.