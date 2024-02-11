Тульские десантники установили российский флаг в центре освобожденного населенного пункта Веселое

Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое, сообщают РИА Новости.

Флаг установлен у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Победа посвящена дедам и прадедам, воевавшим в Великой Отечественной.

"Трепетное мероприятие, потому что не каждый день происходит такое. Все, мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!", - сообщил изданию командир подразделения.

В Минобороны РФ ранее сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск "Южная" при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.