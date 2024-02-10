В день отставки Залужного Киев тайно посетили немецкие генералы

8 февраля, в день отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, в Киев приезжали высокопоставленные немецкие офицеры.

Речь идет о генеральном инспекторе бундесвера, генерал-лейтенанте Карстене Бройере, а также о генерал-майоре Кристиане Фрейдинге, который возглавляет специальный штаб по вопросам Украины в Минобороны Германии, пишет РБК.

Сменивший Залужного новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не пользуется популярностью среди рядовых украинских военных. Один из собеседников издания из числа украинских военнослужащих, знакомый со стилем Сырского, сказал, что генерал получил прозвища "Мясник" и "Генерал 200". Также о Сырском отзываются как о "жестоком генерале советского образца", который не слишком заботится о сохранности солдатских жизней.