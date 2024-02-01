01 Февраля 2024
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Песню Шамана "Я русский" разобрали на лекции по основам государственности в челябинском вузе

Преподаватель провел со студентами разбор песни артиста Shaman "Я русский" во время лекции в Челябинском университете, так как в творчестве артиста много образов, формирующих российскую идентичность. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУрГГПУ. Как рассказали в вузе, студентам необходимо было визуализировать российские ценности, опираясь на исторические материалы и произведения искусства.

"Разбор песни Shaman "Я русский" проводился преподавателем на практическом занятии курса "Основы российской государственности". В частности, в рамках темы, посвященной российской идентичности, со студентами разбирались и характеризовались базовые ценности. Ранее студентам было дано задание самостоятельно визуализировать определенные российские ценности, опираясь на исторический материал, литературу, современное искусство", — сообщили в университете.

Творчество певца Shaman было выбрано преподавателем "как одно из ярких явлений современной культуры, в котором достаточно много образов и ценностей, формирующих российскую идентичность". Как рассказала преподаватель университета, разбор песни "Я русский" был выбран в качестве примера. При этом, по ее словам, многие студенты выбрали для анализа произведения российской литературы.

"Мы разбирали визуальный и содержательный ряд произведения, искали смысловые образы выражения российской идентичности. Именно такие методические рекомендации дает РАНХиГС, разработавшая курс. Авторы настаивают на том, что занятия должны строиться на визуальных материалах — просмотрах кинофильмов, выступлениях философов, посещении музеев и спектаклей и т.д.", — сообщила сотрудница вуза.

Ранее мы сообщали, что в Тюмени на курсе военной подготовки в центре военно-патриотического воспитания "Ратник" дети тренируются под песню Шамана "Я русский". По словам тренера, песня заряжает детей нужным духом и мотивацией, ее включают во время разминки, а также во время практических занятий по направлению.

Теги: Я русский, Шаман, Shaman


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