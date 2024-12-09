В ДТП на трассе "Екатеринбург - Реж - Алапаевск" погиб сотрудник Березовской ЦГБ

В ДТП на 40 километре трассы в районе поселка Ключевска, произошедшем днем 5 декабря, погиб сотрудник ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ". Эту информацию Накануне.RU подтвердил осведомленный источник.

Ранее на фотографиях УГИБДД по Свердловской области можно было заметить, что один из трех автомобилей, попавших в ДТП, принадлежит медучреждению. Сегодня было подтверждено, что "Нива Шевроле" принадлежала Березовской ЦГБ.

"В данном ДТП погиб сотрудник ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ " при исполнении служебных обязанностей. Водитель проработал в медицинской организации 15 лет", - сообщил источник.

Напомним, по предварительным данным, водитель грузовика "Вольво" с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя автомобилями - "Шевроле Нива" и "Газель". Водителя "Шевроле Нива" еще до приезда "скорой" скончался от травм, несовместимых с жизнью.